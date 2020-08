Filipe Albuquerque conseguiu hoje, a quarta ‘pole position’ consecutiva no European Le Mans Series em Spa-Francorchamps onde irá decorrer mais uma jornada do Campeonato. O piloto português foi meio segundo mais rápido que o segundo classificado, o que volta a abrir boas perspectivas para as 4h de corrida de amanhã.

Apesar da satisfação face ao resultado, Albuquerque que dividirá a condução do Oreca #22 da United Autosports com Phil Hanson, é cauteloso: “É um resultado que me deixa muito feliz. Nos dias de hoje é dificil haver tanta diferença para os principais adversários, no entanto estamos cientes que em quatro horas de prova muita coisa pode acontecer. Não temos memória curta e nem sempre os mais rápidos são os que ganham. Há um sem número de fatores que têm um papel importante, incluindo uma pontinha de sorte”, começou por referir.

Pese embora as cautelas normais de um piloto experiente, Filipe Albuquerque tem objetivos muito concretos: “Vencer! Nem podíamos ter outras ambições. Conseguimos hoje mais um ponto para as contas do Campeonato, mas precisamos de mais para assumir a liderança da tabela. Está tudo encaminhado, resta não termos percalços. Spa é sempre um circuito muito exigente, temos de estar muito alerta e conscientes do nosso trabalho”, concluiu o piloto de Coimbra confiante. Amanhã, apartir das 10h arranca a corrida que poderá ser acompanhada em www.europeanlemansseries.com.