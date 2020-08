É a quinta ‘pole position’ consecutiva para Filipe Albuquerque no European Le Mans Series, a terceira desta época. O piloto português está em Paul Ricard onde se realiza a terceira prova do Campeonato. Este feito permite-lhe somar mais um ponto nas contas do campeonato e com isso consolidar o primeiro lugar. A corrida de quatro horas arranca hoje pelas 17.30h e poderá ser acompanhada em https://www.europeanlemansseries.com/

Depois duma qualificação difícil devido ao aparecimento da chuva e à situação de bandeiras vermelhas, Filipe Albuquerque só conseguiu fazer duas voltas, mas ainda assim suficientes para arrecadar a o tempo mais rápido: “Foi renhido. Mas não poderia estar mais satisfeito com este resultado. É um recorde pessoal que muito me orgulha. Estamos no bom caminho. Vai ser uma corrida muito disputada, os andamentos estão muito próximos. Não vamos poder perder terreno, temos de aumentar a vantagem no primeiro lugar do Campeonato, e isso consegue-se sobretudo com mais uma vitória”, disse o piloto português que irá dividir a condução do Oreca #22 da United Autosports com Phil Hanson.

Albuquerque e Hanson lideram o Campeonato com oito pontos de vantagem para o segundo classificado quando ainda estão em jogo 77 pontos: “Por isso não podemos ter outro objectivo que não vencer todas as corridas. Estou certo que o campeonato se vai decidir na última ronda em Portimão, por isso temos de ser muito assertivos e esperar que as coisas corram bem sem percalços de maior”, concluiu o piloto português.