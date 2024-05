A atleta do Benfica, que tem 18,49 metros como melhor marca pessoal, dominou o concurso e acabou bem acima da segunda classificada, a chilena Ivana Gallardo, cujo melhor ensaio foi de 17,26.

"Conseguir lançar acima dos 18 metros tem um grande significado num ano olímpico. Temos procurado conseguir a marca de qualificação direta [18,80 metros], mas este resultado é muito importante para o ranking mundial", admitiu, citada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Nascida no Brasil, a portuguesa mostra-se feliz por prosseguir a "busca do sonho" pela nacionalidade lusa e "retribuir" com vitórias como esta, no caso o segundo ouro nesta edição dos Ibero-americanos para Portugal, depois de Francisco Belo, também no peso.

De resto, Omar Elkhatib venceu a primeira meia-final dos 400 metros, com 46,20 segundos, e compete na final, na madrugada de domingo, ao contrário de Ricardo dos Santos (47,07).

Também Lorene Bazolo estará na final dos 200 metros, depois de ser segunda na primeira meia-final, com 23,19 segundos de marca, ficando pelo caminho Lurdes Oliveira (24,55).

Em masculinos, Delvis Santos (20,90) também competirá na final dos 200 metros, com Rafael Jorge (21,04) arredado, e mais dois lusos estarão na final de 110 metros barreiras, casos de Abdel Larrinaga (13,95) e João Vitor Oliveira (13,92).

