Eli Tomac somou recentemente a sua 28ª vitória em 450SX na Anaheim 2. No entanto, apesar de ter vencido a prova, o americano teve algumas dificuldades.

“Não foi fácil! Foi uma autêntica montanha-russa. Na primeira sessão de treinos e na qualificação, perdi o triplo a seguir à curva três voltas seguidas e a minha cabeça só queria explodir. Parecia que me tinha esquecido como se anda de mota e isso deixou-me um pouco zangado. No entanto, temos estado a melhorar. A primeira corrida foi um desastre para o trabalho que fiz. Esta última, felizmente, consegui entrar por dentro mas, ainda assim, não foi fantástico. Ainda preciso de melhorar. Estou a tentar fazer tudo o que posso para melhorar os arranques mas ainda fui capaz de manter uma boa velocidade até meio da corrida. Foi isso que me levou até à frente”, afirmou Tomac.

Depois de Anaheim 1 o piloto parece ter ficado frustrado com a sua prestação em corrida mas acabou por conseguir vencer a Final.

“Sim. Fiquei muito frustrado porque estava com o mesmo setup com que já estava há mais de um mês. Sinto-me muito bem na pista de treino. No entanto, chego aqui e não consigo aguentar mais de oito voltas, por isso é frustrante. Apesar de já estar a competir em 450 há muitos anos faço sempre a mesma coisa. No fundo, não importa aquilo que sabemos porque só vamos perceber o que seria o correto a fazer até irmos correr”, explicou o piloto da Monster Energy Kawasaki.

Foto: Align Media