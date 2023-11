Evans desalojou do comando o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que tinha vencido a superespecial de abertura e era o único adversário do britânico na luta pelo segundo lugar no Mundial de pilotos, mas foi uma das vítimas do mau tempo.

O piloto belga protagonizou uma das várias saídas de estrada, na sexta especial, numa altura em que seguia no segundo posto, deixando o estatuto de vice-campeão mundial nas mãos de Evans, que já detinha sete pontos de vantagem sobre Neuville à partida para a prova nipónica.

Evans lidera o Rali do Japão com 1.49,9 minutos de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier e 2.06,6 sobre o finlandês Kalle Rovanperä, que já tinha garantido a revalidação do título, num pódio integralmente composto pela Toyota.

No sábado, realiza-se a penúltima etapa da prova, que decorre na região de Aichi e termina no domingo, com a realização de oito provas especiais de classificação.

