A Eleven Sports criou um passe anual que lhes dá acesso às competições de F1, F2, F3 e Porsche Supercup. Por 4,17€ por mês, o ‘Passe F1 Anual’ dá acesso completo ao canal 3 da Eleven Sports, onde serão transmitidos em direto e em alta definição para Portugal os 22 Grandes Prémios da temporada 2020 de Fórmula 1.

Até 15 de março, o ‘Passe F1 Anual’ está disponível através de www.elevensports.pt ou dos operadores MEO, NOS, Nowo e Vodafone. Ao adquirir este passe, os adeptos vão poder assistir a todos os 22 Grandes Prémios da temporada 2020 de Fórmula 1 por 4,17€ por mês, o que corresponde a cerca de dois euros por cada Grande Prémio.

Esta é uma grande aposta da Eleven Sports no desporto motorizado, isolando este conteúdo exclusivo dos restantes desportos emitidos pelos seus restantes. A base de fãs de Fórmula 1 é bastante expressiva e muito premium, e é a modalidade, a seguir ao futebol, que mais seguidores tem em Portugal.

Segundo a empresa: “Através deste passe pretendemos disponibilizar um serviço de excelência para um cliente exigente. Os fãs terão acesso a uma diversidade de conteúdos próprios produzidos pela equipa local da Eleven Sports, que estará este ano novamente acompanhar os GP no local e a elevar toda a emoção e interação com os fãs. Para além de todos os diretos, a Eleven Sports vai disponibilizar conteúdos exclusivos dentro e fora das pistas sobre F1, F2, F3 e Porsche Supercup com o objetivo de conquistar novos clientes que estejam agora a descobrir ou a voltar a interessar-se pelos desportos motorizados”, disse Nuno Filipe Miranda, Diretor de Marketing e Comunicação da Eleven Sports Portugal.

Conteúdo exclusivo sobre Fórmula 1

Além das corridas, os fãs de F1 vão ter acesso às sessões de treinos e qualificações. Durante a pré-época, a Eleven Sports vai produzir um programa diário com entrevistas exclusivas, análises aprofundadas e momentos de bastidores, tudo isto já a partir da próxima semana.

Ao longo dos fins de semana de Grandes Prémios, serão emitidos conteúdos extra: entrevistas exclusivas, e não só, aos pilotos, conteúdos extra, análises e momentos históricos. Mas para além de toda a cobertura que abrangerá mais de 300 horas de diretos e de conteúdos, a Eleven Sports volta a apostar em conteúdo extra de enorme valor e caráter informativo. O magazine GP Confidential volta a marcar presença na grelha do canal 3. É emitido todas as quintas feiras antes de cada Grande Prémio, no programa F1 Eleven. Aqui, os fãs poderão ver, não só, a análise ao GP anterior ou a antevisão do GP seguinte, mas também pormenores e explicações mais técnicas, bem como momentos históricos. A Eleven Sports amplia também a oferta de desporto motorizado, com enfoque na F1, com a aquisição de mais um produto de qualidade: Racing Files. De março a dezembro, uma vez por mês, um novo magazine de 30 minutos dará a conhecer algumas histórias de bastidores dos 70 anos do Campeonato do Mundo de F1.

F1 Eleven Studio

Para esta temporada as novidades trazem também a todos os domingos de prova um novo estúdio, todo ele virtual, interativo e dinâmico prova após prova com uma equipa dedicada e alguns convidados com uma emissão de mais de 5 horas. Começa 2 horas antes do início da corrida com o pré-corrida, onde os espetadores Eleven Sports podem ver os melhores momentos da Qualificação, a análise “lado a lado” e detalhada dos mais rápidos, dados de GPS e posicionamento em pista. Não obstante, o pré-corrida contará ainda com entrevistas, declarações e com o parada dos pilotos, que acontece sempre 1 hora e 40 minutos antes do início do GP. Depois da corrida, a Eleven Sports dedicará mais 1 hora de análise aos momentos mais importantes do GP. Vai ser ainda possível ouvir as declarações dos pilotos sobre a sua corrida.

Duarte Félix da Costa volta a ser o enviado da Eleven Sports aos GP’s onde fará a cobertura para televisão e redes sociais. As sessões voltarão a contar com a narração de Óscar Góis e João Carlos Costa. Ao trio juntam-se ainda como comentadores Nuno Pinto e Sérgio Veiga e alguns convidados especiais do desporto automóvel. Uma equipa de especialistas irá assim garantir narrações emotivas e informativas, com análises detalhadas e momentos dos treinos livres, qualificações e corridas.