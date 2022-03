Na reedição da final da última Taça das Nações Africanas, que foi ganha pelo Senegal, um autogolo de Saliou Ciss, logo aos quatro minutos, deu o triunfo ao Egito, que vai chegar ao duelo da segunda mão em vantagem na eliminatória.

No outro encontro que decorreu à mesma hora, em Kumasi, Gana e Nigéria empataram a zero. Zaidu, lateral esquerdo do FC Porto, foi titular na formação nigeriana.

Os jogos da segunda mão estão agendados para terça-feira, 29 de março.

Horas antes, um golo de Islam Slimani, avançado do Sporting, deixou a Argélia em vantagem sobre os Camarões (1-0) e mais perto da fase final do Mundial2022, que vai decorrer em novembro e dezembro no Qatar.

Em Limbe, na zona sudoeste dos Camarões, Slimani foi titular na seleção argelina e marcou o único tento da partida, aos 40 minutos, reforçando o estatuto de melhor marcador da qualificação africana, agora com sete golos.

Em Kinshasa, com Mbemba, defesa central do Porto, a titular, a República Democrática do Congo empatou (1-1) com Marrocos, deixando tudo igual para a segunda mão, em Casablanca. Yoane Wissa marcou para a equipa da casa, aos 12 minutos, enquanto Tissoudali fez o tento dos forasteiros, aos 76.

A Tunísia foi ao Mali vencer por 1-0, num jogo para esquecer de Moussa Sissako. O defesa central do Standard Liège fez um autogolo, aos 36 minutos, e, pouco depois, aos 40, foi expulso com vermelho direto e deixou a equipa da casa reduzida a 10 jogadores.

