"É um verdadeiro grupo de Liga dos Campeões, com equipas muito boas. É um grupo muito interessante. Nunca joguei contra nenhuma das três equipas", salientou o treinador, referindo-se ao sorteio de quinta-feira, que colocou as 'águias' no grupo H da 'Champions', juntamente com franceses, italianos e israelitas.

Roger Schmidt reagiu ao sorteio da prova 'milionária' na conferência de imprensa de antevisão ao desafio de sábado com o Boavista, a contar para a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, para o qual apontou todas as atenções neste momento.

"Era muito importante qualificarmo-nos [para a fase de grupos]. Era a competição em que queríamos estar, mas agora estamos focados em amanhã [sábado], pois a próxima semana é importante para darmos mais um passo em frente. Estamos completamente focados no Boavista", assegurou o treinador, de 55 anos, natural de Kierspe.

A fase de grupos realiza-se em 06 e 07 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 04 e 05 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 01 e 02 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, depois de em 2020 e 2021 os embates finais terem sido disputados em Lisboa e no Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.

DYRP // MO

Lusa/Fim