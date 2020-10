De acordo com a Young Machine, a Honda estará disposta a ampliar a gama da Africa Twin com modelos de menor cilindrada, supostamente dando prioridade a uma moto de 250cc, e deixando para ‘segundas núpcias’ – por questão de custos – uma 850 para concorrer diretamente com a Ténéré 700 da Yamaha.

Obviamente, isto seria uma boa notícia para os amantes das

motos de aventura, mas carece de confirmação. A publicação japonesa tem sido ao

longo dos últimos anos fonte de muitos rumores sobre as novidades da Honda, sendo

um dos últimos relacionado com a atualização para 2021 da Honda África Twin, acabou

sendo realidade, como podem confirmar nas mais recentes novidades do fabricante.

Um outro rumor que colocaram a circular é o de uma África

Twin de nível básico, enquanto em 2019 e no início de 2020 havia indicações de

uma África Twin Rally de médio alcance para concorrer diretamente com a Yamaha

Ténéré 700 .

CRF 250L África Twin

De acordo com a publicação japonesa, a Honda está planear atualizar

a Rally CRF250L e potencialmente transformá-la numa moto de aventura em formato

reduzido em linha com o padrão da CRF 1000L Africa Twin. Afinal, a 250L já tem

a nomeação certa (CRF250L, CF1100L) e um

perfil aventureiro, não precisando a Honda de fazer mudanças drásticas no

modelo para renomeá-la como um Adventure. Dito isto, por que a Honda sentiria a

necessidade de renomear o modelo considerando que o nome CRF já tem um legado

próprio? O nosso palpite é que tudo se resume ao posicionamento e percepção do

mercado.

Com a designação CRF250L Rally, o modelo compete no segmento

de motos de terra, mas caso a Honda adicione “África Twin” seria um

modelo muito mais atraente para passeios offroad, competindo no segmento das

pequenas motos de aventura ao lado da KTM 390 Adventure e da Suzuki V-Strom

250. O nome “Africa Twin” lembra mais a aventura, o rali Dakar, etc.

CRF850L Africa Twin

Já quanto à ADV de tamanho médio, personificada numa Africa

Twin 850 e que concorreria diretamente com Yamaha Ténéré 700 esse é um rumor

mais antigo. Foi posto a circular em junho de 2021 pela mesma Young Machine,

sendo recentemente reforçado pelo site japonês DriveMag Riders que alega que a

nova CRF1100L Africa Twin pode ser seguida por uma irmã de 850cc.

Obviamente, o ponto aqui é pisar nos calcanhares da KTM, BMW e Yamaha, introduzindo também um ADV menor. Com a F 850 GS e a Ténéré, isto permitiria mais variedade de escolha no segmento das motos Adventure médias… mas sinceramente, custa-nos a acreditar que de uma assentada a Honda apresentasse duas novas motos de aventura, uma pequena e uma média, acarretando elevados custos de produção.