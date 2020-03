E agora WRC? Terminou o Rali do México e, se este fosse um momento ‘normal’, daqui a um mês e ‘pouco’ o WRC rumaria à Argentina, dentro de dois estaria em Portugal, e daí por diante, mas com os eventos mundiais em torno do Coronavírus (COVID-19) o promotor do WRC já anunciou que o Rali da Argentina foi desporto AutoSport desporto/e-agora-wrc_5e6f3ddf07faa719515f5f9e





Terminou o Rali do México e, se este fosse um momento ‘normal’, daqui a um mês e ‘pouco’ o WRC rumaria à Argentina, dentro de dois estaria em Portugal, e daí por diante, mas com os eventos mundiais em torno do Coronavírus (COVID-19) o promotor do WRC já anunciou que o Rali da Argentina foi adiado.

Segue-se o Rali de Portugal, que está previsto para a última semana de maio, e essa é a primeira prova que a mãe natureza pode permitir realizar-se, mas, a bem da verdade, neste momento é totalmente impossível prever o que se irá passar até lá. Tal como Carlos Barbosa já referiu em declarações ao regiao-sul.pt: “Ainda é muito cedo para se tomar uma decisão. Faltam dois meses. Aguardemos com calma e sem stress.”

Com o Vodafone Rally de Portugal marcado para o fim de semana de 21 a 24 de maio, vamos todos ter que esperar pelo evoluir da situação do

coronavírus e daqui a duas, três semanas, já haverá mais dados para começar a traçar cenários.

Até lá seria pura especulação. As medidas que estão a ser tomadas em Portugal são as certas, mas o que não sabemos é como irá evoluir a percentagem de casos suspeitos que se tornam confirmados. Só resta mesmo esperar. E fazer o que nos aconselham. Ou mandam.

Depois do Rali de Portugal está agendado o Rali da Sardenha, e neste contexto, mesmo que muita coisa mude em Itália, a situação é grave demais para sequer se pensar em desporto. É verdade que Sardenha é uma ilha, mas tudo (ou quase) lá chega através do continente.

Segue-se o Safari mês e meio depois e aí, mais do que o coronavírus, parecem ser as dificuldades locais a colocar entraves à prova.

Já há quem fale numa possível troca do Safari com o adiado Rali da Argentina, mas para já é cedo para se saber mais.

Sendo verdade que nos estamos a preocupar com o calendário do WRC, se nos mantivermos na disciplina a questão é muito mais profunda já que, sem sabermos como vai evoluir a questão do coronavírus, tudo o resto não é possível projetar.

Pense-se, por exemplo, nos ‘Customer Racing’ dos Construtores. Que carros vai vender a Citroën, Ford, Hyundai e Skoda durante os próximos tempos? Quem vai comprar carros? Para correr onde? Claro que se este susto durar pouco, tudo bem, melhor ou pior as coisas endireitam-se um pouco

por todo o lado, mas a indústria vai sofrer como vão sofrer todas as outras, pois tudo está absolutamente interligado.

Portanto, nem sequer vale a pena estarmos a lamentar o que se pode passar no desporto motorizado, esta é uma ‘guerra’ global que estamos todos a travar contra um vírus que, já sabemos, não vai durar para sempre, mas se não o vencermos rapidamente vamos ficar de ‘baixa’ algum tempo…