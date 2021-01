"Esta manhã, Paulo Dybala fez exames no centro médico da Juventus, as quais revelaram uma lesão de baixo grau no ligamento colateral medial no joelho esquerdo", explica o comunicado do clube em que também milita o português Cristiano Ronaldo.

O jogador argentino, de 27 anos, deverá falhar todos os jogos de janeiro do clube, nomeadamente o clássico do próximo domingo contra o Inter, segundo da Liga e concorrente direto na luta pelo título.

Dybala foi determinante na vitória de quarta-feira contra o até agora líder invicto AC Milan (3-1), com duas assistências, uma das quais de calcanhar.

A 'Juve', quarta na classificação a seis pontos do AC Milan, mas com um jogo a menos, também não pode contar por agora com Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt, que testaram positivo ao novo coronavirus responsável pela covid-19.

FB // VR

Lusa/fim