Nos oitavos de final, agendados para segunda-feira, a dupla portuguesa vai defrontar os chineses Wang Chuqin e Fan Zhendong, o líder do 'ranking' mundial, que no sábado afastou Tiago Apolónia do torneio de singulares.

Em singulares, Shao Jieni (57.º) foi eliminada pela porto-riquenha Adriana Diaz (11.º), ao perder por 3-1, e João Geraldo foi derrotado, também por 3-1, pelo sueco Kristian Karlsson (28.º).

Na segunda-feira, Fu Yu (40.ª) defronta a francesa Jia Nan Yuan (67.ª), nos 16 avos de final do torneio feminino.

