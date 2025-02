A dupla luso-francesa somou um total de 37,87 pontos no final das duas sessões da competição, com Roseyro a contribuir com 21,83 pontos, que lhe valeram a conquista do título a nível individual, e Nicolau von Rupp a fazer 16,04 pontos, o quinto melhor desempenho do dia.

'Nic' conseguiu repetir a proeza alcançada na Nazaré em 2022, quando também festejou o primeiro lugar do pódio, na altura acompanhado pelo brasileiro Lucas Chianca.

E foi o seu antigo companheiro, que este ano competiu ao lado do compatriota Pedro 'Scooby' Vianna, quem alcançou o segundo posto, depois de terem sido os primeiros classificados em 2024.

A dupla 'canarinha' encerrou a prova com 35,20 pontos, com Lucas 'Chumbo' a marcar 18,67 (segundo lugar individual) e 'Scooby' 16,53 (quarto posto individual).

A fechar o pódio ficou a equipa britânica, com 31,72 pontos, constituída por Andrew Cotton (15,09) e Ben Larg (16,63), com o último a ficar com o 'bronze' a nível individual.

Na competição individual feminina, ganhou a francesa Justine Dupont (19,06 pontos), que fazia equipa com o também gaulês Éric Rebière, seguida pela brasileira Michelle Des Bouillons (13,03), parceira do 'canarinho' Ian Consenza, e pela britânica Laura Crane (4,71), que estava acompanhada pelo português Tony Laureano.

Laura Crane sofreu uma queda numa onda na primeira sessão do dia, já não conseguiu surfar na segunda volta, e foi transportada para o hospital para ser avaliada a gravidade da lesão.

Segundo a organização, foram cerca de 50 mil pessoas que assistiram ao vivo à competição, num dia com ondas desafiantes, entre os 10 metros e os 12 metros, mas longe do potencial máximo do 'canhão' da Nazaré, que já produziu recordes mundiais acima dos 20 metros, quer no masculino, quer no feminino,

O Nazaré Big Wave Challenge contou com 18 dos melhores 'big riders' (surfistas de ondas gigantes) do mundo, incluindo surfistas de renome internacional e locais da Nazaré, divididos em nove equipas.

Cada membro das equipas alternou entre surfar as ondas e dirigir o jet ski. As equipas foram divididas em três grupos, sendo que cada grupo participou em duas baterias de 45 minutos.

Em disputa estavam três prémios: Melhor Performance Masculina, Melhor Performance Feminina e Melhor Performance por Equipas.

