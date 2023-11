Já era sabido que José Sá iria viver a sua primeira internacionalização no Rheinstadion, em Vaduz, mas o selecionador nacional também decidiu estrear outro jogador do Wolverhampton, o central Toti Gomes, numa equipa inicial algo atípica com quatro avançados e apenas um lateral de raiz.

De acordo com o desenho apresentado no site da UEFA, Portugal deverá atuar com uma linha de três defesas, composta por Toti Gomes, António Silva e João Cancelo, com Diogo Jota e Bernardo Silva nas alas.

No meio campo estarão Rúben Neves e Bruno Fernandes, enquanto na frente a seleção nacional vai atacar o Liechtenstein com João Félix, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo.

Na cabeça de Martínez poderá estar também a ideia de meter Ruben Neves entre os três defesas, com mais autorização para subir e sair a jogar, passando Cancelo para uma das alas, ficando ainda assim a dúvida de quem ficará na outra lateral.

Com alguma surpresa, Rúben Dias, até agora totalista na qualificação com todos os minutos disputados em todos os jogos, foi relegado para o banco de suplentes.

O Liechtenstein-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Rheinstadion, e terá arbitragem do sueco Mohammed Al-Hakim.

Portugal lidera o Grupo J, com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.

