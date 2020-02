DreamCircuit promove concurso para ser piloto no Troféu Mini em 2020 Uma das equipas que participa no Troféu Mighty Mini está à procura de um piloto e a DreamCircuit vai fazer uma competição para saber quem poderá participar no campeonato de 2020, com todas as despesas pagas. Para a seleção de pilotos, os interessados devem-se inscrever em www.dreamcircuit.pt, para as fases de seleção que se irão desporto AutoSport desporto/dreamcircuit-promove-concurso-para-ser-piloto_5e401e15f0a7d512829fa836





Para a seleção de pilotos, os interessados devem-se inscrever em www.dreamcircuit.pt, para as fases de seleção que se irão disputar em cinco kartódromos diferentes de Portugal Continental (Kártodromo de Montijo, Cabo do Mundo, Évora, Palmela e Leiria), de 16 de fevereiro a 11 de abril.

Para a fase final serão selecionados os melhores 25 pilotos, que terão de mostrar as suas aptidões ao volante, mas também capacidades sociais e psicológicas. Depois, disputarão uma eliminatória em modo SuperPole – um de cada vez – já ao volante de um Mini do Troféu e com um monitor ao lado.

Assim, o vencedor terá a oportunidade de participar nas cinco rondas do Troféu Mini, com tudo pago. Mas não será apenas o primeiro lugar a ter sorte, o piloto que ficar em segundo lugar terá direito a um dia inteiro em pista com um kart a dois tempos, enquanto o piloto que ficar em terceiro lugar, terá direito a meio dia, também em pista, com um kart a dois tempos, entre outros prémios.

