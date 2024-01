Green, de 33 anos, tinha sido suspenso por tempo indeterminado após ter agredido Jusuf Nurkic, dos Phoenix Suns. A suspensão acabou por durar 24 dias, obrigando o jogador a falhar 12 partidas dos Warriors.

No sábado, a NBA disse que Green "demonstrou o seu compromisso em adequar a conduta aos padrões esperados dos jogadores" da mais popular liga de basquetebol do mundo.

Num comunicado, a NBA sublinhou que, durante a suspensão, Green se encontrou com um conselheiro, bem como teve várias reuniões conjuntas com representantes da liga e dos Warriors.

Green esteve no banco quando o Warriors recebeu os Toronto Raptors, no domingo à noite, e participou nas conversas durante os intervalos do jogo.

O treinador Steve Kerr disse não ter a certeza de quando Green podia estar pronto para voltar a jogar.

"Não faço ideia de quando isso acontecerá", admitiu Kerr.

Em 11 de dezembro, Green atingiu violentamente Jusuf Nurkic, e foi expulso de imediato pelos árbitros, na derrota dos Warriors frente aos Suns (119-116).

A suspensão "tem em conta o histórico de atos antidesportivos de Green", escreveu em 13 de dezembro a NBA, em comunicado, acrescentando que o jogador tinha "de cumprir certas condições impostas pela NBA para voltar a jogar".

Green, quatro vezes campeão da NBA pelos Warriors, já tinha sido suspenso por cinco jogos, em novembro, por ter apertado o pescoço ao francês Rudy Gobert, dos Minnesota Timberwolves.

O extremo bicampeão olímpico pelos Estados Unidos, no Rio2016 e em Tóquio2020, já tinha sido suspenso por ter pisado Domantas Sabonis, por ter atingido um companheiro de equipa num treino e após uma altercação com LeBron James, nas finais de 2016.

VQ (JP) // EJ

Lusa/Fim