Drama: Sara Lenzi morre num rali na Sardenha

A jovem piloto de dezoito anos da Beta caiu durante uma ligação do Rali Sandalion e embateu num carro que circulava na direção oposta, tendo tido morte imediata no acidente. Foi dramático o primeiro dia do Rally Sandalion, o novo nome do Rali da Sardenha, a prova do nacional de Raid TT também válida para […] The post Drama: Sara Lenzi morre num rali na Sardenha first appeared on Offroadmoto.