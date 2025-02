"Após discussões (...) foi decidido retirar a nomeação de Jannik Sinner para o Prémio Laureus de desportista do ano", anunciou Sean Fitzpatrick, presidente da Academia que atribui estas distinções, através de comunicado de imprensa, no qual revelou que o atleta e o seu técnico já foram informados desta decisão.

Em 15 de fevereiro, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) anunciou que o transalpino ia cumprir um "período de ineligibilidade entre 09 de fevereiro e 04 de maio deste ano, motivado um teste positivo em março de 2024 para clostebol, um produto anabolizante.

O tricampeão do Grand Slam foi suspenso por três meses após um acordo, muito criticado por diversos tenistas, com a Agência Mundial Antidoping (WADA), anunciado em meados de fevereiro.

Este entendimento levou a AMA -- que pretendia impor ao tenista um ano de suspensão - a desistir do recurso apresentado no Tribunal Arbitral do Desporto, no qual contestava a decisão da Agência Internacional para a Integridade do Ténis de ilibar o número um mundial.

Esta punição impedirá o italiano de participar em quatro Masters 1.000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Roma), mas não no de Roma, nem em Roland-Garros, Wimbledon ou no US Open, os três torneios do Grand Slam que faltam disputar em 2025.

"Acompanhámos este caso, as decisões das autoridades internacionais envolvidas e mesmo que registemos as circunstâncias atenuantes invocadas [por Sinner, que alega contaminação acidental], acreditamos que a suspensão de três meses" infligida ao italiano de 23 anos "torna a nomeação nula e sem efeito".

Outorgados desde o ano 2000, os prémios Laureus têm um júri composto por cerca de 70 "lendas do desporto", segundo os organizadores, que atribuem um total de sete prémios a desportistas pré-selecionados por 1.300 jornalistas desportivos de todo o Mundo.

Vários tenistas figuram entre os vencedores do Desportista do Ano, nomeadamente o suíço Roger Federer, em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2018, o espanhol Rafael Nadal, em 2011 e 2021, e o sérvio Novak Djokovic, em 2012, 2015, 2016, 2019 e 2024.

A lista de indicados nas sete categorias dos Prémios Laureus vai ser divulgada na segunda-feira, sendo que os vencedores vão ser anunciados somente em 21 de abril.

