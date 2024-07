Donna Vekic apura-se para as meias-finais de Wimbledon pela primeira vez

A tenista croata Donna Vekic, 37.ª classificada do ranking WTA, apurou-se hoje pela primeira vez para as meias-finais de um torneio do Grand Slam, ao vencer a neozelandesa Lili Sun, em três sets, nos 'quartos' de Wimbledon.