Vencedor do Open dos Estados Unidos em 2020, Thiem, atualmente no 111.º lugar do ranking ATP, derrotou Shelton, de 20 anos, por 6-2 e 6-2, em uma hora e quatro minutos.

Thiem, que até ao Estoril Open apenas tinha uma vitória esta temporada, não chegava aos quartos de final de um torneio ATP desde outubro de 2022, quando chegou às 'meias' em Antuérpia.

Nos quartos de final, o antigo número três mundial vai defrontar o vencedor do encontro entre o espanhol Roberto Bautista Agut, 28.º do ranking mundial, e o francês Quentin Halys (80.º), que afastou o português Nuno Borges na primeira ronda.

Thiem ainda regressa hoje aos courts do Clube de Ténis do Estoril, para, ao lado do português João Sousa, tentar atingir a meia-final do torneio de pares, defrontando o equatoriano Gonzalo Escobar e o francês Fabien Reboul, terceiros cabeças de série.

Para Ben Shelton, 39.º jogador mundial, foi o fim do seu primeiro torneio na Europa e o primeiro em terra batida no circuito ATP.

