"Estamos muito motivadas, finalmente chegou o dia para estarmos concentradas naquilo que é um sonho, um grande momento na história do futebol feminino e um privilégio", disse a médio do Sporting de Braga.

Sobre a estreia no Mundial, a capitã da equipa das quinas sublinha que além da responsabilidade de representar o país, a equipa tem de "desfrutar" do momento.

"Primeiramente temos de desfrutar, porque é um grande momento, onde chegámos por mérito próprio. Mesmo assim, sabemos que vamos estar entre as melhores seleções do mundo, que vamos ter pela frente um grupo difícil, adversárias que dispensam apresentação e com a consciência de que estamos num patamar elevado, a jogar contra as melhores", lembrou a futebolista de 31 anos.

Com 169 internacionalizações nos diferentes escalões, 148 delas na seleção 'AA', Dolores é uma das mais experientes do grupo e promete "ajudar ao máximo" o grupo a estar "unido e focado".

Quanto ao jogo de estreia, que será frente aos Países Baixos, em 23 de julho, Dolores Silva reconhece o valor do adversário, mas garante que a equipa quer entrar em prova com a conquista de três pontos.

"É o primeiro grande desafio, sabemos o que está em jogo, mas vamos sempre entrar para ganhar os três pontos, independentemente do adversário. Os Países Baixos têm um grande historial, muita experiência, mas é o primeiro momento de competição, o sonho de todas nós, e o que mais queremos é fazer história e ser felizes", afirmou a jogadora lusa, que pede aos portugueses que continuem a apoiar o futebol feminino e que durante o Mundial "ponham o despertador para acordar cedo".

"Estamos a contar com eles", admite.

A seleção feminina de futebol portuguesa, composta por 23 jogadoras e liderada por Francisco Neto, está concentrada na Cidade do Futebol, em Oeiras, para preparar a primeira participação da sua história numa fase final do Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Nova Zelândia e na Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto.

A estreia de Portugal está agendada para dia 23 de julho, frente aos Países Baixos, em Dunedin, Nova Zelândia, seguindo-se o confronto com o Vietname em 27 de julho e o jogo com os estados Unidos em 01 de agosto.

BYD // AJO

Lusa/Fim.