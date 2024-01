Djokovic vence Etcheverry e está nos oitavos de final do Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, apurou-se hoje para os oitavos de final do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o argentino Tomas Martin Etcheverry em apenas três sets.