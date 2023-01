A exemplo do que vem sucedendo nas rondas anteriores do Grand Slam australiano, Djokovic, quinto jogador do mundo, foi claramente superior e desembaraçou-se de Tommy Paul, 35.º da hierarquia, por 7-5, 6-1 e 6-2, em duas horas e 20 minutos.

Djokovic, 35 anos e recordista de títulos em Melbourne Park - venceu as nove finais que disputou -, continua assim na rota para igualar o recorde de 22 Grand Slams do espanhol Rafael Nadal, o campeão em título que foi afastado na segunda ronda, defrontando no domingo Tsitsipas, quarto do mundo, que hoje venceu o russo Karen Khachanov, 20.º da hierarquia, por 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) e 6-3

