Apesar do triunfo frente ao australiano Nick Kyrgios, que lhe garantiu o 21.º torneio do 'Grand Slam' da carreira, Djokovic desceu quatro lugares na classificação, uma vez que perdeu os 2.000 pontos conseguidos com a vitória em Wimbledon, no ano passado, quando derrotou na final o italiano Matteo Berrenttini.

A tabela continua a ser liderada pelo russo Daniil Medvedev, impedido pelos organizadores de disputar o torneio de Wimbledon, tal como os jogadores bielorrussos, devido à invasão armada à Ucrânia.

A decisão da organização do torneio londrino não agradou à Associação de Tenistas Profissionais (ATP), que decidiu não atribuir pontos pela prestação na prova, que terminou no domingo.

Nick Kyrgios, derrotado na final em quatro 'sets' (4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (7-3)), também foi prejudicado pela não atribuição de pontos, descendo cinco lugares na classificação, na qual ocupa o 45.º posto.

O espanhol Rafael Nadal, que devido a uma lesão desistiu do torneio de Wimbledon um dia antes da meia-final frente a Kyrios, foi o principal beneficiado pela decisão de não distribuir pontos, subindo do quarto para o terceiro posto, logo atrás do alemão Alexander Zverev.

Entre os portugueses, João Sousa, afastado do torneio de Wimbledon na primeira ronda, mantém o 60.º posto, Nuno Borges, que também 'caiu' na jornada inaugural, subiu oito lugares e alcançou a sua melhor classificação de sempre, na 115.ª posição, e Gastão Elias, caiu sete lugares, ocupando o 194.º lugar.

