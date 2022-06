O atual número três mundial vai tentar conquistar o quarto troféu consecutivo no All England Club, depois dos triunfos em 2018, 2019 e 2021, sendo que a edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de covid-19, e vai iniciar segunda-feira a defesa do título diante o sul-coreano Soonwoo Kwon no centenário 'court' central.

Em caso de vitória, o tenista de Belgrado, vencedor de 20 torneios do 'Grand Slam', vai jogar com o australiano Thanasi Kokkinakis ou o polaco Kamil Majchrzak na fase seguinte e eventualmente com o compatriota Miomir Kecmanovic na terceira jornada, antes de provavelmente medir forças com o georgiano Nikoloz Basilashvili ou o norte-americano Reilly Opelka nos oitavos de final.

O maior teste de Djokovic deverá ser, contudo, ante o jovem Carlos Alcaraz, de 20 anos, nos quartos de final do torneio londrino, depois deste disputar a ronda inaugural com o alemão Jan-Lennard Struff e jogar, eventualmente, a quarta ronda com o italiano Jannik Sinner ou o norte-americano John Isner.

Já Rafael Nadal, recordista de títulos do 'Grand Slam', com 22 vitórias, vai defrontar pela primeira vez o argentino Francisco Cerúndolo, 42.º classificado mundial, na jornada de abertura de Wimbledon, depois do recente 14.º triunfo em Roland Garros.

Caso passe com distinção a estreia na relva londrina, o esquerdino de Manacor, de 36 anos, terá pela frente o norte-americano Sam Querrey (99.º) ou o lituano Ricardas Berankis (106.º), antes de, provavelmente, medir forças com o italiano Lorenzo Sonego (32.º) na fase seguinte.

Os oitavos de final de Nadal poderão ser discutidos com o croata e antigo vice-campeão de Wimbledon, Marin Cilic (17.º), os quartos de final com o canadiano Félix Auger-Aliassime, que o obrigou a jogar cinco 'sets' na catedral da terra batida, e as meias-finais com o italiano Matteo Berrettini, finalista vencido em 2021, ou o grego Stefanos Tsitsipas, número seis do mundo.

Na competição feminina, o sorteio realizado hoje em Londres, ditou o embate entre a polaca Iga Swiatek, líder da hierarquia mundial, e a 'qualifier' croata Jana Fett na primeira jornada, enquanto a romena Simona Halep, campeã de Wimbledon em 2019, vai defrontar a checa Karolina Muchova.

A norte-americana Serena Williams, de regresso à competição, graças a um 'wild card', terá como primeira adversária a jovem francesa Harmony Tan, de 24 anos, que figura no 113.º lugar no 'ranking' WTA, e poderá jogar na segunda jornada com a espanhola Sara Sorribes Tomo (32.ª), antes de um eventual confronto com a checa Karolina Pliskova, número seis do mundo e vice-campeã em título.

