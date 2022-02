Djokovic perde no Dubai e 'entrega' liderança do 'ranking' a Medvedev

O tenista sérvio Novak Djokovic perdeu hoje com o checo Jiri Vesely, 123.º no 'ranking' ATP, nos quartos de final do torneio do Dubai, e vai ceder o primeiro lugar da hierarquia mundial ao russo Daniil Medvedev.