Numa jornada recheada de surpresas, entre as quais a derrota da tunisina Ons Jabeur, número seis mundial, diante da prodígio russa Mirra Andreeva, de 16 anos, Novak Djokovic somou mais uma vitória na Rod Laver Arena, desta feita ante um jogador da casa, Alexei Pooyrin, em quatro sets, por 6-3, 4-6, 7-6 (7-4) e 6-3.

Consumado o triunfo bastante suado, pautado por 31 'winners' e 32 erros não forçados, o tenista de Belgrado, que nesta 112.ª edição do Open da Austrália já perdeu mais 'sets' que em 2023 (2-1), vai defrontar na fase seguinte o argentino Tomas Martin Etcheverry (32.º ATP).

Ao contrário do detentor de 24 títulos do Grand Slam, 10 dos quais conquistados nos Antípodas, o italiano Jannik Sinner, quarto no 'ranking' ATP, abriu a jornada na Margaret Court com um triunfo tranquilo sobre o 'qualifier' neerlandês Jesper de Jong (161.º ATP), a estrear-se em quadros principais do Grand Slam, por triplo 6-2, em uma hora e 43 minutos.

Depois da estreia oficial na época de 2024 com uma exibição menos convincente na ronda inaugural do 'major' australiano, o jovem transalpino, de 22 anos, elevou o seu nível de ténis e hoje não enfrentou qualquer ponto de 'break', marcando assim encontro com o argentino Sebastián Báez (29.º ATP), campeão do Estoril Open em 2022.

Assim como Sinner, à procura do seu primeiro título do Grand Slam em Melbourne, o russo Andrey Rublev (5.º ATP), quarto finalista do primeiro 'major' da temporada em 2021 e 2023, eliminou facilmente o seu adversário, o norte-americano Christopher Eubanks, em sucessivas partidas, pelos parciais de 6-4, 6-4 e 6-4, em apenas uma hora e 39 minutos.

Qualificado para a terceira eliminatória, o moscovita e recente campeão do ATP 250 de Hong Kong vai ter como próximo opositor outro norte-americano, Sebastian Korda (26.º ATP), também quarto finalista em 2023, que hoje bateu o francês Quentin Halys (110.º ATP), por triplo 6-4.

Enquanto o australiano Alex de Minaur (10.º ATP) superou sem dificuldade o italiano Matteo Arnaldi (41.º ATP), por 6-3, 6-0 e 6-3, o grego Stefanos Tsitsipas, sétimo colocado na hierarquia mundial, precisou de se aplicar a fundo para levar de vencido o também local Jordan Thompson (47.º ATP), com os parciais de 4-6, 7-6 (8-6), 6-2 e 7-6 (7-4), ao cabo de três horas e 36 minutos de duelo.

Destaque ainda para os triunfos na segunda ronda dos norte-americanos Taylor Fritz (12.º ATP) e Ben Shelton (16.º ATP) e do russo Karen Khachanov (15.º ATP), numa jornada em que Frances Tiafoe (17.º ATP) foi afastado do quadro de singulares pelo checo Tomas Machac (75.º ATP) em três sets, por 6-4, 6-4 e 7-6 (7-5).

Na competição feminina de singulares, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois no ranking WTA, deu mais um passo na defesa do título, ao derrotar a jovem 'qualifier' checa Brenda Fruhvirtova (107.ª WTA), de 16 anos, por 6-3 e 6-2, para assegurar a presença na terceira eliminatória e um embate com a ucraniana Lesia Tsurenko (33.ª WTA).

Bem mais complicado foi o desafio entre a norte-americana Coco Gauff (4.ª WTA), campeã do Open dos Estados Unidos, e a compatriota Caroline Dolehide (43.ª WTA), que só cedeu ao fim de uma hora e 44 minutos, pelos parciais de 7-6 (7-2) e 6-2.

Sorte bem distinta teve a tunisina Ons Jabeur, vice-campeã de Wimbledon em 2022 e 2023 e finalista do Open dos Estados Unidos em 2022, ao não resistir à nova sensação do ténis mundial, Mirra Andreeva (47.ª WTA), que aos 16 anos tornou-se na mais jovem jogadora na Era Open a vencer um 'set' por 6-0 a uma atleta do 'top 10' mundial, antes de selar o triunfo com um segundo parcial de 6-2.

Após a estreia na fase de qualificação do Open da Austrália e das duas vitórias no quadro principal, Andreeva atingiu hoje a terceira ronda de três torneios do Grand Slam, após Roland Garros e Wimbledon, ambos em 2023, embora na relva londrina tenha alcançado a quarta eliminatória.

A próxima adversária da vice-campeã de juniores do 'Happy Slam' de 2023 será a francesa Diane Parry (72.ª WTA), responsável pelo desaire da russa Kamilla Rakhimova (90.ª WTA), por 7-5 e 6-2, numa jornada em que a dinamarquesa Caroline Wozniacki, campeã na Austrália em 2018, também foi eliminada, tal como a grega Maria Sakkari, oitava de cabeça de série.

Na prova de pares, o português Francisco Cabral e o parceiro inglês Henry Patten viram o encontro de estreia com os australianos Tristan Schoolkate e Adam Walton adiado para quinta-feira, devido ao mau tempo que atrasou a jornada de hoje do Open da Austrália.

