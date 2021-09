O sérvio permanece invicto nos jogos do Grand Slam desta época, no momento em que tenta tornar-se no primeiro tenista a vencer desde 1969 os quatro 'majors' no mesmo ano.

Djokovic começou a campanha pelo 21.º título do Grand Slam com uma vitória ante o dinamarquês Holger Rune na ronda inaugural, derrotando o jovem que veio da fase de qualificação (145.º do 'ranking' ATP), em quatro partidas, pelos parciais de 6-1, 6-7 (5-7), 6-2 e 6-1, ao cabo de duas horas e 15 minutos.

