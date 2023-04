Os responsáveis pela prova da capital espanhola, em terra batida, informaram que Djokovic apresenta dores no cotovelo direito impeditivas da participação num torneio que conquistou em 2011, 2016 e 2019, cuja edição de 2023 se disputa entre 25 de abril e 07 de maio.

Djokovic foi eliminado na sexta-feira nos quartos de final do torneio de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina, ao perder com o compatriota Dusan Lajovic, por 6-4 e 7-6 (8-6), adensando as dúvidas sobre a condição física do número um mundial.

A ausência do sérvio no Masters 1.000 de Madrid junta-se à de Nadal, que conquistou a prova por cinco vezes (2005, 2010, 2013, 2014 e 2017) e anunciou há dois dias que não poderia lutar pelo sexto título este ano, por estar ainda a recuperar da lesão muscular na perna esquerda sofrida na Austrália.

