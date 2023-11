O sorteio hoje realizado ditou ainda que o espanhol Carlos Alcaraz, número dois mundial, vai enfrentar os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev e o alemão Alexander Zverev, no Grupo Vermelho.

Djokovic, atual campeão, tem como objetivo desempatar com o suíço Roger Federer, ambos com seis triunfos, para conseguir ficar com o maior número de títulos na história do torneio. O sérvio, de 36 anos, é o favorito ao triunfo, depois de ter ganhado o Masters 1000 de Paris no domingo, o seu sexto título do ano.

Já Alcaraz quer terminar a época em alta na sua primeira participação nas ATP Finals, depois de ter falhado a edição anterior devido a lesão e numa fase em que sofreu rápidas e inesperadas eliminações nos Masters 1000 de Xangai e Paris.

Na edição deste ano, quatro dos participantes já levantaram o troféu, pois para além dos seis títulos de Djokovic, também Zverev, por duas vezes, Medvedev e Tsitsipas já conquistaram o título.

