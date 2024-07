No court central de Roland Garros, onde venceu por um imbatível recorde de 14 vezes o torneio francês do Grand Slam, o 'rei' da terra batida, campeão olímpico em 2016, caiu por 6-1 e 6-4, num embate que o sérvio dominou, em uma hora e 42 minutos.

Djokovic, que chegou a liderar por 6-1 e 4-0, somou, assim, o 31.º triunfo em 60 embates com Nadal, que venceu 29, três dos quais nas três finais em que defrontou o sérvio em Roland Garros (2012, 2014 e 2020).

O sérvio ganhou os primeiros cinco encontros do 'set' inicial, que fechou por 6-1, depois do triunfo do espanhol no sexto jogo, a evitar o 6-0.

O segundo parcial parecia levar um caminho idêntico, com Djokovic a conseguir 'quebrar' os dois primeiros jogos de serviço de Nadal e a chegar rapidamente a 4-0.

Mas, o espanhol conseguiu, então, reagir e ganhou quatro jogos consecutivos, incluindo os dois primeiros 'breaks' no serviço do sérvio, o segundo, para igualar a quatro, depois de um ponto espetacular, que fez 'levantar' o court Philippe-Chatrier.

No nono jogo, quando poderia passar para a liderança do segundo set, Nadal ainda salvou três 'break points', mas cedeu ao quarto, com Djokovic a retomar a liderança (5-4) e depois a fechar o encontro com o seu serviço (6-4).

O sérvio, que persegue o primeiro título olímpico em singulares, vai defrontar na próxima ronda, os oitavos de final, o vencedor do embate entre o italiano Matteo Arnaldi, 45.º ATP, e o alemão Dominik Koepfer, 70.º.

Por seu lado, Rafael Nadal continua na competição de pares, na qual faz dupla com Carlos Alcaraz.

