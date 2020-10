O líder do 'ranking' mundial, campeão em 2016 e que procura o 18.º título do 'Grand Slam', bateu o 16.º do mundo em 2:25 horas, seguindo pela 47.ª vez para os quartos de final de um torneio de 'Grand Slam'.

O tenista de 33 anos vai agora defrontar o vencedor entre o encontro que vai opor o espanhol Pablo Carreño Busta, 18.º ATP, de 29 anos, ao jovem alemão Daniel Altmaier, 186.º, de 22 anos.

Esta é a 14.ª vez que Djokovic atinge esta fase de Roland Garros.

