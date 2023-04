Na terra batida monegasca, diante do atual 21.º colocado da hierarquia ATP, o número um mundial ainda imperou no primeiro parcial (6-4), mas viria a fracassar nos dois seguintes, no quais Musetti, de 21 anos, venceu por 7-5 e 6-4, ao fim de duas horas e 55 minutos.

"Estou a tentar não chorar. É uma vitória emocionante para mim, porque foi um encontro muito longo, de três horas e que esteve suspenso por causa da chuva. Não foram condições fáceis, porque estava um pouco de vento e frio. Estou muito orgulhoso de mim mesmo", manifestou o Musetti, no court.

Nos quartos de final, o jogador transalpino vai defrontar o compatriota Jannik Sinner, que ultrapassou o polaco Hubert Hurkacz.

'Djoko', que em Monte Carlo venceu as edições de 2013 e 2015, sofreu apenas a segunda derrota na época.

AJC // NFO

Lusa/Fim