No combate para atribuição do bronze, Djibrilo Iafa, que deu ao judo português a primeira medalha em Jogos Paralímpicos, bateu o brasileiro Harley Arruda por 'waza-ari'.

O judoca português começou o torneio com uma vitória, por 'ippon', sobre o turco Gokce Yavuz nos quartos de final, sendo depois derrotado, também por 'ippon', pelo alemão Lennart Sass, sendo relegado para as repescagens.

No combate que dava acesso à luta pelas medalhas de bronze, o português, que soma a sua segunda participação paralímpica, derrotou por 'ippon' o francês Armindo Rodrigues, em apenas 21 segundos.

Com o bronze de Djibrilo Iafa, Portugal passa a somar seis medalhas nos Jogos Paralímpicos Paris2024, nos quais está representado por 27 atletas, que competem em nove modalidades.

A medalha de Iafa, junta-se à prata conseguida por Sandro Baessa, nos 1.500 metros, aos ouros de Cristina Gonçalves no torneio individual do boccia B3 e de Miguel Monteiro no lançamento do peso e aos bronzes do nadador Diogo Cancela, nos 200 metros estilos SM8, e do ciclista Luís Costa, na prova de contrarrelógio de estrada.

