Entre o sonho e a realidade, Danilo Petrucci, 30 anos, italiano, natural de Terni, conseguiu hoje em Le Mans a sua segunda vitória no MotoGP de um total de dez pódios. O piloto da Ducati viu o piso molhado, confiou e acreditou em si próprio, propôs-se a vencer o desafio que tinha pela frente – uma corrida dificil, com 25 voltas em piso molhado! – e conseguiu o seu segundo triunfo no piso molhado que tanto aprecia. E mais, o italiano, foi dos poucos pilotos que não se queixou do frio no circuito Le Mans Bugatti!

Danilo Petrucci – Vencedor do GP de França:

“Foi incrível. Esta manhã estava com um bom feeling e disse a mim próprio: ‘Estou OK, vamos a isto!’. Depois continuei confiante no piso molhado, até porque costumo ser forte à chuva, contudo, até hoje apenas tinha conseguido um pódio nessas condições. Aguardo há muito por esta vitória, foi como a realização de um sonho, e portanto, só posso estar muito feliz com este pódio aqui em Le Mans”.

“Esta vitória dedico-a a todos aqueles que acreditaram em mim neste tempos difíceis… Estou muito feliz, sinceramente, ainda me custa a acreditar nesta vitória, foi como um sonho tornado realidade”.