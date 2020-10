“Em cima e em baixo”, assim define a sua temporada até agora, mas hoje tudo mudou, com o irmão mais novo de Marc Marquez a recolocar a Honda no pódio depois de uma grande corrida, e sobretudo, a voltar a sorrir como há muito não víamos, e muito confiante para o próximo desafio em Aragon.

Alex Marquez, 2º no Grande Prémio de França:

“Hoje a equipa deu-me uma moto perfeita, com os pneus perfeitos, apesar de mudarmos em cima da hora (devido à chuva) para um pneus ‘soft'” – que em teoria sofre menos aquecimento numa Wet Race. Na corrida, fui rápido desde o início e estou muito feliz com este pódio”.

“Sabia que o Pol ia estar forte nas últimas voltas e por isso dei o meu melhor, ataquei mais cedo que o habitual, e forcei o meu ritmo até o ultrapassar. Pena foi que Petrucci já estava muito distante para o alcançar”.

Sobre o ano difícil que tem passado Alex, sem o seu irmão a seu lado…. “Estou agora mais confiante que no passado, senti-me forte durante todo o fim-de-semana. É verdade que até agora temos estado ‘up and down’, e por isso mesmo temos que andar com mais regularidade no top ten e, sobretudo, melhorar a nossa qualificação. Sinto a moto um pouco melhor, com mais potencial, e por isso queremos estar poderosos em Aragon”.