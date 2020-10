Dixit, MotoGP, Aragón: “Foi difícil gerir o pneu dianteiro”, disse Oliveira

Miguel Oliveira queixou-se de nunca ter encontrado o seu ritmo habitual habitual aos comandos da KTM RC16 durante todo o fim-de-semana. O português começou bem a corrida, compondo vários lugares no início, mas lutou com armas contundentes durante 23 voltas na pista espanhola para finalmente cruzar a linha no 16º lugar. No entanto, o piloto