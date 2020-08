A Indian Motorcycle Racing continuou a sua temporada de 2020 na cena Americana de flat track (AFT) com vitórias consecutivas nas duas provas consecutivas do Indy Mile.

O campeão nacional Briar Bauman varreu o fim de semana para reclamar uma vantagem de três pontos sobre o companheiro de equipa da Wrecking Crew, Jared Mees.

A vitória de Bauman na noite de sexta-feira não só marcou o seu primeiro triunfo da temporada de 2020, como também marcou a sua primeira vitória de carreira na Indy Mile, e logo com um grand slam.

A vitória também foi histórica para a Indian Motorcycle Racing, uma vez que a versão de corrida FTR750 alcançou a sua 50ª vitória desde que entrou na AFT em 2017.

“Estamos extremamente orgulhosos de ver a FTR750 alcançar 50 vitórias em tão pouco tempo”, disse Gary Gray, vice-presidente da Indian Motorcycle. “Não é apenas um testemunho para a nossa equipa de engenharia que desenvolveu uma moto de corrida tão incrível, mas também para os pilotos e equipas de corrida que contribuíram para este marco histórico.”

Sábado à noite viu mais uma noite de corridas emocionantes com a realização da Indy Mile II. Apesar de Mees ter corrido na frente durante a maior parte da corrida, muitos pilotos trocaram de lugar atrás dele.

Bauman manteve-se em contenção, manteve-se paciente, e fez o seu salto a apenas algumas voltas do final. Depois, Bauman ageuntou-se para completar a dupla prova e leva uma vantagem de três pontos sobre Mees na temporada.

Em quatro corridas, Bauman tem duas vitórias e dois segundos lugares e é o atual líder com 90 pontos. Mees, em segundo, com 87 pontos, tem duas vitórias, um segundo e um terceiro lugar. O piloto independente da Indian Sammy Halbert está atualmente em terceiro, com 66 pontos, enquanto Bronson Bauman está em quarto, com 55 pontos.

A temporada de 2020 da AFT continuará nos dias 5 e 6 de Setembro no duplo encontro de Springfield Mile.