Diogo Vieira fechou a temporada do campeonato nacional de Enduro com o seu melhor resultado da temporada.

Cada vez mais habituado à sua Yamaha 450, o piloto da Raposeira teve um dia muito positivo e esteve na luta pelo pódio Absoluto até ao fim, contudo um pequeno erro na última especial, ditou o resultado final e acabou por ser 4º no final do dia e 2º da sua classe, Elite 2.

3º classificado no campeonato de Elite 2, Vieira estava visivelmente satisfeito no final da prova de Souselas: “Consegui preparar-me para esta corrida decentemente, pois com o cancelamento de todas as corridas não tive de trocar de modalidade todos os fins de semana e isso notou-se. Tenho de agradecer a todos os que me ajudaram nesta corrida e durante todo o ano.”

(Foto: FMP)