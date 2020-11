Diogo Ventura, EnduroGP Portugal: “Que dois dias!”

Diogo Ventura integrou a Elite do Enduro mundial em Marco de Canaveses e lutou contra as difíceis condições do terreno para fechar o fim-de-semana em 5.º na classe E1. The post Diogo Ventura, EnduroGP Portugal: “Que dois dias!” first appeared on Offroadmoto.