Diogo Ventura, Enduro: "Vou tentar ganhar todas as provas em que participar"





Diogo Ventura venceu a terceira ronda do campeonato nacional de Enduro e assumiu o comando da classificação provisória. O piloto da Beta falou connosco numa altura em que o campeonato vai a meio.

Como foi conseguires a tua primeira vitória da época perante o teu público em Góis?

“Sem dúvida que o objetivo desde o início do campeonato eram as vitórias. Nas duas primeiras rondas perdi por pouco, foram corridas muito disputadas. Em Góis queria ganhar e sabia que ser uma prova bastante mais ‘endurista’, o que jogava a meu favor. E claro que tem se,pre um sabor especial ganhar diante do meu público, das minhas pessoas, da minha família.”

Chegaste à liderança do campeonato Absoluto. A tua sintonia com a Beta já está no “ponto” a que querias chegar no início da época?

“Desde o início da época que tenho sentido um grande apoio da parte da Moto Espinha. Eles estão a fazer um grande esforço para me darem todas as condições necessárias para chegar às vitórias e, felizmente, conseguimos em Góis a nossa primeira vitória absoluta.”

Estamos a meio do campeonato e tens 3 pontos de vantagem sobre o Hugo Basaúla e 7 sobre o Gonçalo Reis. Que estratégia tens para as próximas três provas?

“Ainda só vamos em metade do campeonato. A estratégia é gerir corrida a corrida. Temos evoluído um pouco a moto apesar de ela já ser muito boa de origem. Adaptei-me muito bem à moto e isso tem sido um fator determinante para lutar pelas vitórias. Sei que, com as condições que a Beta me está a proporcionar, só me resta fazer o meu trabalho e conquistar mais triunfos. Corrida a corrida, vou tentar ganhar todas as provas em que participar e, no final do campeonato, fazem-se as contas.”

(Foto: FMP)