Diogo Ventura, Enduro: "Vamos vencer em breve" Diogo Ventura teve um fim-de-semana agridoce em Peso da Régua. Depois de duas quedas e um problema mecânico no sábado, o piloto da Beta conseguiu subir ao pódio Absoluto no domingo, reforçando também a sua liderança na classe Elite 1.





No final do segundo dia, o n.º 52 disse: ‘Hoje por pouco não consegui novamente a vitória na geral. Em Santo André falhámos por pouco, ontem um azar impediu que o conseguissemos, mas as corridas são mesmo assim. Hoje ataquei e dei o meu melhor numa corrida decidida na ultima especial mas que infelizmente não venci. O trabalho está a ser bem feito por todos na equipa e sabemos que vamos vencer em breve…quem sabe em Góis já de seguida.’

O campeonato nacional de Enduro tem a sua terceira ronda no dia 8 de Março em Góis.

(Foto: João da Franca / Beta Portugal)