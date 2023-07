Ribeiro, que com 22,96 é recordista mundial júnior da distância, foi o sexto melhor entre as 10 séries preliminares, em que o mais rápido foi o francês Maxime Grousset, vice-campeão da Europa, com 22,74.

Na mesma distância, Miguel Nascimento nadou em 23,95 segundos, a 42.ª melhor marca, não podendo avançar para as semifinais, que estão agendadas para hoje pelas 12:27 de Lisboa.

Os dois nadadores estão já apurados para os Jogos Olímpicos Paris2024, noutras distâncias, uma vez que os 50 mariposa não fazem parte do programa olímpico.

Nos 100 metros bruços, Gabriel Lopes ficou a quatro centésimos do recorde pessoal, ao registar 1.01,69 minutos, e não conseguiu avançar das eliminatórias, com o 32.º melhor tempo entre 70 nadadores, ficando ainda longe do recorde nacional, fixado desde 2013 em 1.01,01 por Carlos Almeida.

Na madrugada de segunda-feira, entrarão em ação mais cinco portugueses: Tamila Holub e Diana Durães, nos 1.500 metros livres, Camila Rebelo, nos 100 metros costas, Ana Pinho Rodrigues, nos 100 metros bruços, e João Costas, nos 100 metros costas.

O campeonato do Mundo de natação decorre até ao próximo domingo, 30 de julho, em Fukuoka, no Japão.

