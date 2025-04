No quinto e último dia de provas na capital da República da Irlanda, o campeão mundial e recordista português Diogo Ribeiro impôs-se nos 50 mariposa ao fim de 23,08 segundos, 25 centésimos abaixo dos 23,33 cronometrados de manhã nas eliminatórias, suplantando Miguel Nascimento, segundo, com 23,99, e o irlandês Dylan Registe, terceiro, com 24,46.

O nadador do Benfica, de 20 anos, assegurou a marca de qualificação para os Mundiais, agendados para decorrerem entre 27 de julho e 03 de agosto, em Singapura, e voltou a triunfar numa das suas distâncias prediletas, que se vai estrear nos Jogos Olímpicos em 2028, em Los Angeles, a exemplo dos 50 costas, dominados em Dublin por João Costa.

Recém-recordista nacional da disciplina, o olímpico do Vitória de Guimarães triunfou em 25,31 segundos, melhorando 13 centésimos face aos 25,44 das eliminatórias, num pódio culminado pelos irlandeses Charlie Cassidy, com 26,40, e David O'Loughlin, com 26,46.

João Costa, de 23 anos, logrou a sua segunda medalha de ouro nos Irish Open, após o êxito de domingo nos 100 costas, num dia assinalado ainda pelas pratas de Diogo Lebre nos 100 livres, de Vasco Morgado nos 200 mariposa e Rafaela Azevedo nos 50 costas.

Na ausência do recordista nacional Diogo Ribeiro e de Miguel Nascimento, que optaram por competir apenas na final dos 50 mariposa, Diogo Lebre gastou 50,65 segundos para ficar entre Evan Bailey (49,15), primeiro classificado, e Thomas Leggett (50,78), terceiro.

Vasco Morgado, autor do tempo mais rápido nas meias-finais dos 200 mariposa (2.00,23 minutos), cronometrou 1.59,46 na discussão das medalhas, que foi dominada por Jack Cassin (1.59,18), com Brogan Mc Aviney (2.02,89) a garantir o derradeiro lugar do pódio.

Já Rafaela Azevedo fez 29,12 segundos nos 50 metros costas, contra 27,85 de Danielle Hill, vencedora, e 29,22 de Maria Godden, terceira classificada, numa sessão vespertina em que também participou nos 50 livres, classificando-se na oitava posição, com 27,06.

