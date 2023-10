O jogo foi antecedido de horas muito difíceis para os 'reds', com a informação do rapto dos pais do internacional colombiano -- com a mãe, entretanto, resgatada pela polícia -, levando o treinador Jürgen Klopp a tirar o ex-portista da convocatória.

"Tivemos de fazer uma alteração de última hora devido à situação pessoal do Luis Díaz, é algo muito preocupante e foi uma noite muito dura. Nunca vivi uma situação destas", disse o técnico alemão.

No jogo, as coisas tornaram-se fáceis com o golo de Diogo Jota, numa transição rápida, em que Salah serviu Darwin Nuñez, este rematou para defesa para a frente e o português, oportuno, apareceu na recarga, aos 32 minutos.

Após o golo, o internacional luso dedicou, juntamente com os companheiros de equipa, o golo a Luis Díaz, ao mostrar a camisola do colombiano ao público em Anfield Road.

O Nottingham não teve tempo para respirar, já que poucos minutos depois, foi Darwin, numa boa jogada coletiva, a aparecer na pequena área a atirar com estrondo, depois de Salah, novamente na direita, servir Szoloszbai, que colocou no uruguaio, aos 35.

Já na segunda parte, foi o egípcio a aproveitar uma transição rápida e uma saída mal calculada do guarda-redes Matt Turner, para fazer o 3-0, aos 77 minutos.

O Liverpool sobe, à condição, ao terceiro lugar -- na expectativa do dérbi entre United e City -, e está a três pontos do líder Tottenham e um do vice-líder Arsenal.

Um cenário semelhante ao Aston Villa, que também subiu a quarto, depois de vencer na receção ao Luton (3-1), mas a aguardar o desfecho do jogo do City e quando as diferenças de pontos são mínimas.

Também ao início da tarde, o Fulham (15.º), de Marco Silva, contou com um grande golo do internacional português João Palhinha, aos 65, para resgatar um ponto na visita ao Brighton (sétimo), que esteve a vencer a partir dos 26, com golo de Ferguson.

Mais cedo, o Everton (15.º), com João Virgínia no banco e Chermiti nos últimos minutos, venceu no terreno do West Ham (nono), com um golo de Calvert-Lewin, aos 51.

A 10.ª jornada da Liga Inglesa de futebol fica hoje completa com o dérbi entre Manchester United e Manchester City, com muitos portugueses em campo, em Old Trafford.

