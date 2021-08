Com várias oportunidades desperdiçadas, perante o caudal ofensivo demonstrado, foi uma tarde emotiva em Anfield Road, que teve o estádio no máximo da sua capacidade pela primeira vez em ano e meio, após as restrições impostas devido à pandemia da covid-19.

Diogo Jota foi quem começou por dar expressão ao domínio da equipa de Juergen Klopp, com o português a responder a um cruzamento largo da esquerda, em antecipação ao primeiro poste, com um desvio de cabeça para o 1-0, aos 18 minutos.

Sem eficácia condizente com a 'energia' colocada no jogo e a capacidade de trocar a bola e encontrar espaço entre linhas, aos 27, a equipa voltou a colocar a bola na baliza contrária, mas Salah estava adiantado e o lance foi invalidado.

Foi preciso esperar pela segunda parte para o Liverpool descansar os seus adeptos -- que não se livraram de um susto pouco antes do intervalo, com uma saída em falso do guarda-redes brasileiro Alisson Becker -, com um golo de Sadio Mane.

O internacional senegalês marcou praticamente de primeira, num lance aos 69, com belíssima assistência de Alexander-Arnold.

Em dois jogos, o Liverpool soma duas vitórias -- depois de vencer na ronda inaugural em casa do Norwich, por 3-0.

RPM // VR

Lusa/Fim