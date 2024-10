O golo que decidiu a partida foi marcado logo aos nove minutos, com Diogo Jota a antecipar-se aos centrais locais, para rematar de primeira, com a parte exterior do pé direito, um cruzamento rasteiro do neerlandês Cody Gakpo, do flanco esquerdo.

O Liverpool garantiu, assim, que continuará isolado na liderança da Premier League, independentemente dos resultados dos perseguidores, já que aumentou, provisoriamente, para quatro pontos a vantagem sobre o segundo classificado.

O Liverpool soma 18 pontos, contra 14 de Manchester City e Arsenal e 13 de Chelsea e Aston Villa.

JEC // PFO

Lusa/Fim