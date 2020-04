Na final do torneio online, disputado no FIFA 20, Diogo Jota, a representar os 'Wolves', impôs-se, por 2-1, ao Liverpool, liderado pelo defesa Alexander-Arnold.

O Reino Unido é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, com mais de 148 mil casos, de que já resultaram 20.319 mortes.

Disputadas 29 jornadas do campeonato, interrompido em 13 de março, o Liverpool lidera com 82 pontos, seguido pelo Manchester City, com 57 e menos um jogo, enquanto o Wolverhampton, orientado pelo técnico português Nuno Espírito Santo, é sexto, com 43.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 198 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 766 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

