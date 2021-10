O jogador do Liverpool continua a recuperar dos problemas musculares que o têm impedido de treinar no relvado desde o início da concentração e é cada vez mais expectável que fique de fora do duelo de terça-feira, no Estádio Algarve, depois de já ter falhado o particular de sábado, com o Qatar.

De resto, o treino que decorreu no Vale do Garrão, em Almancil, contou apenas com 13 jogadores, sendo que Nuno Mendes foi o único dos titulares com os qataris a participar na sessão, enquanto os restantes fizeram trabalho de recuperação no hotel.

Rui Patrício, Anthony Lopes, João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Moutinho e Rafael Leão foram os atletas que estiveram às ordens do aniversariante Fernando Santos, realizando exercícios de posse de bola durante os 15 minutos abertos aos jornalistas.

No sábado, Portugal venceu o Qatar por 3-0, com golos de Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva, na antecâmara do encontro com o Luxemburgo, o antepenúltimo do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, que está agendado para terça-feira, às 19:45, no Estádio Algarve.

Com o triunfo da Sérvia no Luxemburgo (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada.

Já o Luxemburgo, que tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).

