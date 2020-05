20 perguntas de resposta rápida foi o desafio que colocámos a Diogo Graça, tri-campeão nacional de MX2 e atual detentor do título de SX2 e SX Elite!

Data e local de nascimento?

“13/07/1998 em Guimarães.”

Na escola, eras um aluno bem comportado?

“Na escola sempre fui um bocado traquina mas completei a escola toda até ao 12° ano.”

O teu passatempo preferido?

“Netflix, cinema e estar com os amigos…”

Fora das motos, que outro desporto acompanhas como fã?

“Ciclismo, BTT, MTB, Ginásio e CrossFit.“

Se não fosses piloto, qual o desporto que escolhias para fazer competição?

“Talvez escolhesse a parte das bicicletas: Enduro MTB.”

Para ti, o mais importante na vida é…

“O mais importante é a família e felicidade… e treinar!” (risos)

(Foto: Facebook Dwayne The Rock Johnson)

Se um dia pudesses ser uma estrela mundial, quem escolhias ser?

“The Rock.”

Qual foi a primeira prova da tua carreira?

“A minha primeira prova foi em 2004 em Paços de Ferreira numa Yamaha PW80.”

Utilizas o número 144 por que motivo?

“Neste momento, uso o 144 porque foi com o número 44 com o qual me sagrei pela primeira vez campeão nacional.”

Diogo Graça e Hugo Santos (Foto: Hélder Sousa)

Ídolo a nível nacional?

“Hugo Santos ‘El Toro’.”

Piloto preferido a nível internacional?

“Ken Roczen e Eli Tomac.”

A pista que mais gostaste até hoje?

“Red Bud.”

A pista que menos gostas?

“Marinha das Ondas.”

Como piloto, diz-nos um ponto forte e um ponto fraco teu?

“Ponto forte: acho que tenho atitude.

Ponto fraco: poderia as vezes usar mais a caixa de velocidades!”

Quem é (ou foi) a pessoa mais importante na tua carreira?

“Sem dúvida, os meus pais.”

Imagina que te era dada a hipótese de treinar um dia inteiro com qualquer piloto nacional ou mundial. Quem escolhias?

“Eli Tomac.”

Tens alguma superstição ou ritual antes de começar uma corrida?

“Antes de uma manga, faço apenas aquecimentos…”

Até hoje, qual foi a corrida da tua vida?

“A corrida em que mais lutei e em que me senti feliz foi no MXGP de Portugal.”

Diogo Graça no MXGP em Águeda em 2019 (Foto: Rúben Policarpo)

Qual o jovem piloto que achas que pode vir a ser uma futura “estrela” da modalidade?

“Sandro Lobo.”

Se te dessem a possibilidade de testar uma moto de um piloto de fábrica (da atualidade ou do passado), que moto escolhias?

“Todas da equipa Honda Geico!”

Que corrida ou campeonato sonhas um dia ganhar?

“Seria um AMA Motocross… mas isso são sonhos muito altos.”

A quem gostarias de agradecer?

“Gostaria de agradecer a toda a gente que esteve comigo desde que comecei a minha carreira até hoje… Todos foram importantes.”

—

(Foto de abertura: